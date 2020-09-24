外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，擁有甜美臉蛋與36好身材，曾在日本推出寫真集，加上個性大膽敢言，受到廣大網友喜愛，而她近來積極拓展事業版圖，不但主持網路節目《深夜保健室》，還砸千萬創立個人品牌「純色」，首波開賣商品「純愛杯」，獲「老公們」踴躍支持，「純愛杯」22天募資破2千萬，雞排妹也祭出「1分鐘98%全裸」影片回饋。

雞排妹拓展副業創立個人品牌「純色」，每項業務親力親為，自品牌形象照開始就不斷突破尺度，僅靠一條緞帶遮住重點部位，成功引發關注，她趁勢推出首波商品推出飛機杯「純愛杯」，雞排妹曾說過，光是研發時期就投入300多萬，必須賣破千萬才能回本，粗估需要募資1千萬才能回本，而「老公們」完全沒讓她失望。

「純愛杯」開賣後第一階段只設定希望達標100萬，沒想到開放募資3小時已破500萬，之後數量持續往上衝，如今才不到一個月，22天就讓雞排妹不但回本還翻倍，「純愛杯」已賣破2千萬，有超過13000名粉絲共襄盛舉，好成績讓雞排妹不但放心還超開心，連忙放送福利。

雞排妹感謝「老公們」支持，不但團隊加贈「感恩購物金」，零消費門檻可全數抵用超大心，更重要的是，她在各社群平台帳號貼出「祝賀影片」，片長1分鐘，雞排妹在裡頭從外衣到內褲脫個精光，還不時撫身、扭臀，只最小程度維持三點不漏，堪稱「98%全裸」，讓粉絲大讚誠意十足，掏錢包支持非常值得。

(中時新聞網)