大陸製造快速崛起，全球PCB版圖也重新洗牌，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2019年全球前122大PCB製造商中有52家廠商來自於中國大陸與香港，相較於2000年僅6家「中國大陸製造商」大幅成長，大陸前6大廠總營收亦從2000年的9.61億美元成長至167.35億美元，雖然消費型產品為大陸PCB生產主要應用領域，近一年大陸不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，在國家政策當助力下，大陸PCB產業一條龍供應鏈策略，後續發展依舊強勁。

全球PCB業界推崇的調研權威N.T.Information總裁中原捷雄(Hayao Nakahara)博士發佈NTI-100 2019全球百大PCB排行與業界動態，根據Dr. Hayao Nakahara的調查報告，2019年共有122家製造商營收超過1億美元進入名單內，較2018年118家增加4家。

若依各區域來看，過去40年位居全球工廠的大陸，在政策積極扶植下，大陸供應廠快速崛起，根據報告，2019年各區域入榜家數分別為中國大陸52家、台灣27家、日本18家、南韓12家、美國4家、歐洲5家、東南亞區域4家，報告將2019年數據與2000年數據做分析比較，在2000年，美國與歐洲分別有20家、16家上榜，但到了2019年，僅有4家、5家公司上榜，相較於中日韓台入榜數從2000年83家成長到2019年109家，顯現全球PCB產業在20年之間的轉移變化。

台灣是世界最大的PCB製造區域，2019年總生產超過220億美元，但是在生產佈局上，台灣有約60%的營收來自於大陸，近年台商在大陸投資雖然仍未間斷，惟國際貿易、新冠肺炎與5G高階技術佈局的因素加總下，近年台商在台灣投資高階製程的金額屢創新高，同時為分散佈局，也開始關注其他生產基地；在生產型態上，以多層硬板、軟板、HDI板與IC載板為主，整體而言，台灣於各類型產品佈局相對其它國家競爭對手分散，而在被視為PCB高階技術戰場的IC載板區域上，台灣目前更是全球最重要IC載板製造國，領先韓、日、中，面對競爭激烈的國際戰局，台灣擁有先進半導體產業的先天優勢，更需提早部署PCB先進技術與智慧製造，結合半導體產業優勢之際也同時維持領先的競爭力。

在日本部分，2000年全球前122大PCB製造商中，日本入榜廠商有51家，相較於中、台、韓在入榜家數與產值均為正成長，日本2019年日本廠商已減少到18家，2019年總營收111.83億美元，較2000年的119.75億美元微幅下滑，顯示日本PCB發展在近幾年面臨沉重壓力。

不過，日本廠發展重點以軟板、載板為最大宗，其中軟板因手機市場競爭激烈，比重已降至40%，日PCB產業現階段正從通訊設備轉型至5G後續衍生之新興應用，如：汽車、機器人、生醫等，載板比重漸增，日本廠商在電路板高階材料仍是全球最完整並具競爭力的國家。

值得關注是，2000年全球前122大PCB製造商中，僅6家「中國大陸製造商」，其中僅汕頭超聲印製版公司(CCTC)為「中國本土製造商」，其他都是香港公司，2019年則有52家廠商來自於大陸與香港；大陸前6大廠營收亦從2000年9.61億美元成長至2019年52家總營收達167.35億美元。

目前大陸有10幾家營收略低於1億美元的「邊緣」廠商，預估未來將有更多大陸廠商上榜，雖然消費型產品為大陸PCB生產主要應用領域，但所供應的產品仍集中於多層硬板，比重高達80%，近一年，舉國不斷加碼5G基礎建設與強推5G內需，有國家政策當助力，陸資PCB產業一條龍供應鏈策略，後續發展依舊持續強勁。

至於韓國廠商部分，南韓PCB產業佈局依附著兩大品牌，像是三星電子的手機製造轉向越南，FPC生產也轉向越南，三星在大陸的所有手機製造基地都已關閉，三星電機亦關閉在昆山的HDI工廠，雖然韓國在國內生產比重有高達60%，但近年韓國PCB廠商正逐步將生產基地轉移到以北越為主的海外地區，如SI Flex在南韓已經沒有生產基地；LG Innotek關掉南韓的HDI和一般PCB工廠，目前僅集中在IC載板；產品發展策略上，除了依附於國內品牌廠之產品策略，在智慧手機外，包括：半導體、基礎建設以及消費型產品皆有著墨，產品供應部份仍以軟板與載板為主力，比重皆超過30%。

(時報資訊)