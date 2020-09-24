美股周三重挫，台積電ADR、聯電ADR表現不同調，聯電ADR在台股及美股逆勢收高。台積電(2330)持續承受賣壓，早盤股價下探425元，仍受制於月線之下，但聯電(2303)股價開低走高，近期聯電仍獲外資及投信持續加碼帶動股價逆漲。

台積電ADR 23日收在77.92美元，跌2.56美元，跌幅3.18%，換算每股約為新台幣455.3元。台積電周二收低在433.5元，外資連五天共計賣超台積電61569張。

聯電ADR 23日收在4.35美元，漲0.06美元，漲幅1.4%，換算每股約為新台幣25.42元，聯電周三收高至26元，外資連三天共買超聯電24192張，投信近20日買超聯電36493張。

台積電、聯電下半年展望持續樂觀。台積電8月營收為1228.78億元新高，月增15.96%、年增15.79%，法人預期，受惠於5G、HPC強勁需求，7奈米以下產能滿載，加上5奈米量產，第3季業績可達標、甚至有可能超標，營運可望再創新高，且第4季業績有機會持穩甚至再向上。

日系外資力挺聯電，指聯電評價還是低估，將目標價從28元調升到40元，為外資圈對聯電最高評價。

日系外資在最新出爐的報告中表示，聯電股價嚴重被低估；指聯電第三季來受惠晶圓代工產業趨勢，但聯電評價仍在十年低檔；看好聯電受惠8吋晶圓調漲和TDDI挹注成熟製程，獲利將持續成長。

日系外資估聯電2020-2022年EPS逐年向上，若以2022年獲利採用13.5倍本益比，目標價可達40元，並重申聯電「買進」評等。日系外資並預期聯電股利會隨獲利提升，2021-2023年每股配息逐年增加，樂觀看聯電2023年配發現金股利上看2.4元。聯電股價今早再度逆勢上漲。

(時報資訊)