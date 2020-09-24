1.台積電(2330)：昨三大法人聯手擴大賣超18084張，加上昨夜ADR跌3.18%，影響今早股價一度探低至425元、跌幅近2%。

2.聯嘉(6288)：特斯拉訂單題材續熱，昨外資擴大買超601張、為連續第三日買超，今早股價衝38.45元，再寫新高。

3.正隆(1904)：蘋果新品上市、Nike疫後訂單回溫，有望助攻Q4營運向上，近日獲外資連日買超，支撐盤初股價開低走高逾1%。

4.台南-KY(5906)：月現有撐，晨盤股價開低碰觸月線後急彈逾3%。

5.富邦媒(8454)：大啖月餅商機，momo購物網9月業績看俏，投信持續買超相挺，今早股價開低翻紅，力守季線。

6.東訊(2321)：外資本周回補買超，拉抬短均上揚，今早續漲逾5%。

7.淳安(6283)：車載鏡頭亮燈，2021年營收大幅成長，今早股價逆勢漲停。

8.興富發(2542)：今年營運拚勝去年，明年獲利樂看翻倍成長，今日除權息強勢向上拚。

9.聚隆(1466)：沾上防疫商機，8月表現佳EPS 0.23元，無懼大盤不佳，逆勢攻高3.5%。

10.萬潤(6187)：國內封測設備需求強，今年營收可望增四成，底部有買盤，黑翻紅拚回5日線。

11.鮮活果汁-KY(1256)：民生需求支撐股價，開高翻黑，跌幅力控1%內。

12.金像電(2368)：外資連2日買超合計近4千張，多方獲支援，開低走高漲逾2%。

13.曜越(3540)：新顯卡帶動電競需求、Q4看旺，早盤漲逾1%。

14.虹光(2380)：不畏列警示股，早盤放量漲逾4%、改寫前高。

15.磐儀(3594)：三大法人連3日買超，早盤漲逾4%、收復短均。

16.亞諾法(4133)：疫情相關產品挹注營收，早盤漲逾7%。

17.均豪(5443)：攻進半導體業，營運點火，早盤帶量翻紅漲2%，逆勢撐盤。

18.驊訊(6237)：遭列警示股，外資亦連4賣超，股價走滑，惟8月轉盈、Q3業績拚創4年新高，股價收斂至平盤。

19.新世紀(3383)：不畏外資賣超，光電亮點仍在，漲風不停歇，晨盤逆勢登漲停，飆上波段新高價。

20.億麗(2443)：光碟股人氣不斷電，早盤觸及漲停短波高價後，漲幅收斂仍漲逾4.5%。

21.敦南(5305)：達爾併購案中國反壟斷機關准了，股票將終止上市，股價上漲逾近7%。

(時報資訊)