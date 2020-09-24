繼Snowflake、Unity與Amwell等新星之後，美國醫療保健平台GoodRx周三首日在那斯達克市場掛牌，終場股價逆勢大漲53%。

受大型科技股下挫拖累，那斯達克指數暴跌逾3%。

GoodRx由臉書老將Doug Hirsch與軟體企業家Trevor Bezdek於2011年創立，提供遠端醫療平台與免費網站及app，為用戶尋找享有折扣的處方藥。

GoodRx終場收在每股50.50美元，較IPO發行價每股33美元大漲53%，市值激增至約194億美元。

在這個IPO熱門月裡，GoodRx成為最新一檔上市的科技股。大數據獨角獸Palantir將在9月30日直接上市，將成為下一個最受矚目的上市案。

根據GoodRx上個月發布的公開文件，該公司自2016年以來一直維持穩定獲利，對一家科技新創公司而言實屬難得。該公司宣布2020年上半年獲利5500萬美元，優於2019年同期的3100萬美元。2020年上半年營收為2.57億美元，較2019年同期的1.73億美元成長。其2019年全年營收為3.88億美元，淨利為6600萬美元。

(時報資訊)