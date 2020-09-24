大陸軍機近日頻繁擾台，前台灣空軍副司令張延廷表示，這對台軍飛官確實造成壓力，他還回憶當年服役時，對岸光透過戰管監聽就能得知我方空軍現在是哪位飛行員出任務？他稱，整隊飛官的聲音沒有對岸不認識的，大陸軍機還會調侃「咦？張延廷你今天聲音有點沙啞，是不是感冒？」

張延廷接受中評社專訪，對於大陸軍機近日在台灣西南方空域演練，他分析，一來大陸奪取東沙意圖明顯，二來透過吸引台灣軍機前去應變，企圖讓北台灣空防空虛，達到聲東擊西之效，屆時若來真的，反而可能從北台灣過來。

張延廷是台灣首位在現役時就具有正教授資格的空軍將領，1982年畢業於空軍官校後分發至虎瞰部隊，也就是空軍第12戰術偵察機隊，張曾前後飛至大陸偵照十餘次，於今年5月1日退役，是台灣空軍最後一名曾飛進大陸偵照的飛行員。

近日大陸軍機頻繁在台海演習，張延廷認為，主要是秀剛成軍兩年的殲16戰力，那是大陸戰力最新最強且最安全的軍機，秀給台灣跟美國看的意味明顯。

對於大陸軍機在西南海域訓練，他說，一來可拒止台灣海空軍過去支援，企圖切斷交通線、補給線，東沙也是所有島嶼之中最沒主權爭端、最好奪取之島。而台灣海峽西南方的喇叭口長410公里，是最開闊、距離台灣最遠也最脆弱的地方，大陸軍機在此處演習，勢必吸引台灣軍機前來應變，讓北台灣空防空虛，屆時很可能聲東擊西，從北邊過來。

張延廷還透露，全世界最會情搜的國家就是美國，但大陸當時的情搜也很厲害，光透過戰管監聽就能辨認我方空軍目前是那位飛行員在出任務。

他說，「整個12隊飛官的聲音他們沒有不認識」，當時對岸空軍有時候還會調侃「你今天聲音有點沙啞，是不是感冒？」或「你是不是剛睡醒就飛？」。他認為，大陸對台飛行員暸若指掌，可見對台軍做足功夫。

(旺報 )