香港旅遊業因新冠肺炎疫情反覆，已停擺多月，香港旅遊發展局正為重啟旅遊路線作出準備，並期望在今年年底可順利舉辦除夕煙火倒數活動，不過前提仍需觀察疫情發展來決定。

至於香港開放與其他國家及地區往來的「旅遊氣泡」概念，旅發局總幹事程鼎一預計深圳、大灣區及短途旅程將會是首批開放的市場，旅發局已拍製多部香港宣傳影片，爭取香港在海外市場的曝光的機會。

此外，旅發局也持續宣傳「旅遊‧就在香港」，其中「賞你遊香港」旅客只要消費超過指定金額就能換領一個免費香港地道遊，名額一萬個，目前已有50間旅行社宣布參加這一計畫，行程內容目前仍在審核。不過，程指這些活動還要等待港府再放寬禁聚令人數後才推出，若限聚人數維持在4至8人，那活動實施仍有困難。

程鼎一表示，希望透過相關活動，讓海外知道香港正在復甦中。而今年聖誕節，旅發局會續辦繽紛冬日節，暫時會持續籌辦除夕煙火倒數活動。

(中時 )