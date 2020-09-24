位於台北市市民大道四段一家美式餐廳，昨（23日）下午發生氣爆，炸飛滿地玻璃碎片，所幸火勢沒有蔓延，僅兩名男員工輕傷。這間美式風格的餐廳今年才開幕，是打卡名店，而外型彷彿混血兒的超正美女老闆娘veedachang更是引人關注，氣爆發生後，她在個人IG霸氣宣告：「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」。

意外發生在昨天下午1時許，消防人員趕到發現現場已無火勢，只有被炸飛的滿地玻璃碎片，兩名男員工分別受到左手燙傷、腰扭傷等輕傷送醫後無大礙。

這間美式餐廳今年才開幕，因為裝潢風格、餐點都相當道地，充滿美國公路旅行感，吸引許多網紅前往打卡拍照、享受美食。意外發生後，現場捕捉到一名正妹忙進忙出，原來她就是餐廳老闆娘，外型亮麗的她，也是一名知名網紅。

有著混血兒般的精緻臉蛋、健康美式的身材，美女老闆娘Veeda，乍看以為是外國人，Veeda身高165公分，擁有傲人上圍34D，在自己個人instagram上暱稱「蜜汁肥達」，追蹤數破7萬，而她的餐廳ig追蹤數不過5千多。

Veeda也親自說明餐廳氣爆原因，她表示謝謝大家的關心，真心覺得很溫暖。因為人為作業疏失，用完的卡式瓦斯罐放置在離火源太近處，造成氣爆意外，對於讓鄰居和隔壁店家受到驚嚇真的很對不起。

未來會繼續加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生。最後更霸氣宣言：「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」。

文章來源：veedachang_IG
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謝謝大家的關心 真心覺得很溫暖 請原諒我還沒有時間一一回覆跟道謝 這突如其來的意外提醒了我們 不管在哪裡都要很小心 哪怕是做了一百次的事情 稍微不注意還是有危險性的 每一個的員工都是老闆重要的資產 也是每個爸媽的寶貝 他們把你們交給我 我就有責任對你們負責 任何財物損失都比不上你們的生命 下午這件事情 是因為人為作業疏失 用完的卡式瓦斯罐放置在離火源太近處造成的意外 對於讓鄰居和隔壁店家受到驚嚇真的很對不起 下午去醫院看了兩名員工 雖然是皮肉輕傷 雖然目前都沒有大礙 但看了還是真的很心疼 未來我們也會繼續加強員工教育訓練 以及消防安全衛生宣導 希望能夠防止類似的情況再次發生 每一個在工作崗位上的大家一定都要注意安全喔。 非常愛我的員工🥺 我會繼續努力養你們的！

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東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒
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(中時新聞網)

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