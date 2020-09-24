位於台北市市民大道四段一家美式餐廳，昨（23日）下午發生氣爆，炸飛滿地玻璃碎片，所幸火勢沒有蔓延，僅兩名男員工輕傷。這間美式風格的餐廳今年才開幕，是打卡名店，而外型彷彿混血兒的超正美女老闆娘veedachang更是引人關注，氣爆發生後，她在個人IG霸氣宣告：「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」。

意外發生在昨天下午1時許，消防人員趕到發現現場已無火勢，只有被炸飛的滿地玻璃碎片，兩名男員工分別受到左手燙傷、腰扭傷等輕傷送醫後無大礙。

這間美式餐廳今年才開幕，因為裝潢風格、餐點都相當道地，充滿美國公路旅行感，吸引許多網紅前往打卡拍照、享受美食。意外發生後，現場捕捉到一名正妹忙進忙出，原來她就是餐廳老闆娘，外型亮麗的她，也是一名知名網紅。

有著混血兒般的精緻臉蛋、健康美式的身材，美女老闆娘Veeda，乍看以為是外國人，Veeda身高165公分，擁有傲人上圍34D，在自己個人instagram上暱稱「蜜汁肥達」，追蹤數破7萬，而她的餐廳ig追蹤數不過5千多。

Veeda也親自說明餐廳氣爆原因，她表示謝謝大家的關心，真心覺得很溫暖。因為人為作業疏失，用完的卡式瓦斯罐放置在離火源太近處，造成氣爆意外，對於讓鄰居和隔壁店家受到驚嚇真的很對不起。

未來會繼續加強員工教育訓練，以及消防安全衛生宣導，希望能夠防止類似的情況再次發生。最後更霸氣宣言：「非常愛我的員工，我會繼續努力養你們的！」。

(中時新聞網)