臉書發文附圖。（圖／取自臉書「韓黑父母不崩潰」）

中央流行疫情指揮中心昨日（23）表示，近期分別接獲菲律賓及日本官方透過國際衛生條例國家對口(IHR National Focal Point)，以及民眾主動通報，共18名菲律賓籍民眾及1名日本籍民眾自我國返回母國時，檢出COVID-19陽性確診。網友直言，總統蔡英文一入選美國《時代雜誌》（TIME）2020年百大影響力人物，台灣馬上爆出「輸出19例」，衛福部長陳時中實在非常不給面子。

陳時中為美國豬、牛開放進口政策護航，不僅本人以「沒空」為由缺席在野黨舉辦的公聽會，甚至整個衛福部都沒派員出席，卻「有空」登小巨蛋為歌手詹雅雯演唱會助陣，引起各界撻伐；不僅如此，陳更爆出一系列「幹話」，其中「吃豬睪丸會變聰明、體力讚」之說，遭各界嘲諷、打臉卻始終不道歉，還拿「長輩」出來擋駕。

23日《時代雜誌》（TIME）公布年度百大最具影響力人物，蔡英文也名列其中。蔡在臉書表示，這不只是她個人的榮譽，更代表整個國家的榮譽，是因為我們共同努力，守住了疫情，維持了區域穩定，也不斷向國際社會證明「Taiwan Can Help」，才讓世界能夠看見台灣、肯定台灣，這是所有台灣人共同的成就。

對此，臉書粉絲專頁「韓黑父母不崩潰」則痛批陳時中：「再繼續作秀唱歌啊」、「國際強力認證台灣是新冠病毒輸出國」、「只有台灣還在自嗨佳玲」、「鴕鳥頭悶太久是會窒息的，快面對現實好好想如何因應吧」，並直言：「小英好不容易登上《TIME》封面，然後時中就乾脆一次輸出19例新冠確診當賀禮？」認為此狀況真的很不給蔡英文面子。

(中時新聞網)