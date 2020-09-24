美國軍事期刊系列最新一期報導提及美軍應重返台灣、在台灣駐軍，引起國人關注，藍綠立委對此也分析其可能性。網友則議論紛紛，直言：要被殖民嗎？軍費誰出？

針對美在台駐軍話題，蘇貞昌昨（23）日出席國際半導體展時說，對於各方意見政院都尊重，但仍呼籲大陸在疫情險峻的情勢下，應防治疫情，對於區域和平也應有責任，台灣也會堅守國家主權及國民安全。

黃偉哲昨也表示，這是美軍就軍事論軍事的說法，最後美國總統川普會不會做這樣的決定、台灣是否接受這樣的好意，還是有很大的距離，且龐大美軍進駐的經費，也不是我們負擔的起。

此外，據《美國之音》報導，羅致政指出，美軍曾經駐台是根據過去的台美共同防禦條約，但現在戰爭不一定要美軍進駐才能達嚇阻作用，認為美軍已表現得非常清楚，不容大陸破壞區域穩定，而過去幾十年來，大家對於海峽中線的和平也有默契，但若大陸要去破壞、挑戰，就違反周邊國家對區域和平穩定的態度。

國民黨立委洪孟楷則認為，我軍絕對有能力捍衛國土及台海安全，尤其國防部日前強調「自衛反擊權」，凸顯我軍的自衛，且不會以武力攻擊其他國家。

國民黨立委李德維指出，就過去30幾年台美交流經驗，美國會持續對台軍售，但進駐的可能性不大。

對此，網友表示「這是要被殖民嗎？軍費又誰出？」「美豬如果真能換這個就好囉」「難道你不知道，世界上所有美軍駐軍的地方……都沒有和平！」「美軍駐軍後要我們多付錢養他們？而且照以前歷史來看，美國介入的地方很容易發生擦槍走火甚至引發戰爭」。

(中時新聞網)