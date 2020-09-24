日前有爆料指出，蘋果iPhone 12系列中螢幕最小（5.4吋）的款式，可能名稱是iPhone 12 mini，6.1吋螢幕雙鏡頭的款式會被稱為iPhone 12，而非原本網傳的iPhone 12 Max，前者的特殊命名引發了後續不少的討論，傳出所搭載的處理器性能可能並非A14處理器，而是B14，性能將有所降低，令人驚訝。

蘋果過往也有過採用「mini」為產品命名的歷史，包含iPad mini、Mac mini等等。這些設備在規格上嚴格來說都相對縮水了一點，因此若不出意外，採用iPhone 12 mini命名的新機，性能表現也很可能會有所降低。根據爆料者 @MauriQHD 指出，蘋果準備了一款名為 B14 的處理器，看來是為了 iPhone 12 mini、iPhone SE 2 Plus以及iPhone SE 3等機種步準倍的，有可能是性能沒有A14那麼強勁，但是在功耗表現上能更出色（更省電），

Apple B14 chip



They have a midrange chip ready 👀

idk if its the battery-saving-but-less-powerful A14 i´ve leaked before, or a whole new chip

for the iPhone 12 Mini maybe? SE2 Plus? SE3? idk

i´ve had it for months

but #AppleEvent in 14 hours.. cant risk it



im hearing — Mauri QHD (@MauriQHD) September 15, 2020

近日有爆料傳出蘋果將會在10月13日舉辦發表會，預計果粉們所期待的iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max等機種都有機會亮相。若發表會落在10月13日這一週的話，16日很可能就將正式開放預購。

除了iPhone 12 mini可能會搭載性能比A14來說略為降低的處理器之外。為了降低升級5G的成本，先前知名財經外媒就已指出蘋果將會在iPhone 12系列的盒裝包裝中取消附贈充電器，不僅如此連有線耳機也會被取消，藉此大大壓低成本，並能進一步推升其他配件（充電器、無線耳機）的銷售。

(科技)