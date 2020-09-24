劍湖山（5701）受惠安心旅遊補助及振興三倍券等利多挹注，劍湖山世界主題樂園的入園人數大增與劍湖山渡假大飯店住房率攀升，挹注7、8月營收分別成長五成至一倍，法人預期，劍湖山第三季有機會由虧轉盈。

劍湖山營運出現轉機，今日開盤跳空鎖住漲停3.91元，上漲了0.35元，成交量破2500張，目前還有1.2萬張買單高掛！

劍湖山上半年受到疫情衝擊，業績慘澹，4月營收萎縮僅剩0.11億元、慘跌八成；5月0.13億元、跌逾六成；6月在疫情趨緩與端午連假加持下，營收回溫到0.4億元，年減3.3％。劍湖山上半年整體營收大幅衰退逾五成，稅後虧損1.34億元，每股稅後虧損0.53元。

由於國外疫情仍蠢蠢欲動，國人眼看今年暑假出國無望，加上政府大力刺激消費，祭出19歲以下遊樂園免費玩一次，國內掀起報復性旅遊潮，劍湖山世界暑假旺季期間，不僅主題樂園人潮大量回流，渡假飯店平均住房率也突破八成。

劍湖山7、8月擺脫營運衰退的陰霾，在主題樂園人潮與飯店住房率雙升下，7月營收成長率直逼六成、達到0.81億元；8月營收更進一步攀升到0.91億元，年增率高達101.8％；今年前八月累計營收3.03億元，衰退幅度已縮小至17.35％。

(工商 )