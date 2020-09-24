受雙十一影響，品牌廠拉動備貨需求。同時，受美國禁令事件影響，部分品牌廠第四季有不同程度的加單現象。隨著季節的變化，秋天到來，疫情的常態化和動態化使終端品牌的備貨意識增強。整體來看第四季整體智慧型手機面板的需求較為強勁。供應端，靈活調整應用佔比及客戶結構。根據群智咨詢（Sigmaintell）數據追蹤及「供需模型」測算，第四季全球智能手機面板供需，除a-Si依然吃緊之外，LTPS和OLED均處於較寬鬆狀態。

從技術別來看，9月份智慧型手機面板價格仍呈分化趨勢，a-Si cell價格漲幅再超預期。a-Si Cell 市場處於缺貨搶貨狀態，TN Cell漲幅引領，IPS Cell同樣全面漲價，品牌客戶議價能力強，模組價格呈穩定趨勢。

LTPS面板供需依舊寬鬆，相對具有溢價的HIAA／DHIAA面板價格也呈明顯的下降趨勢。

OLED面板方面，剛性OLED全年整體需求疲軟，但受供應側激進的價格策略影響，終端品牌現階段對於明年剛性OLED的需求規劃較多，四季度品牌廠將會有提前拉貨的動作。

平板電腦面板方面，三星、亞馬遜備貨動力依舊，市場需求依舊良好，供需呈緊俏結構，群智咨詢（Sigmaintell）預計，平板電腦模組價格穩中上揚。

(工商 )