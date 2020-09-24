根據美國媒體《Fadeaway World》報導，快艇有意在球季結束後針對控球後衛位置進行戰力補強，並且替快艇列舉了包含盧比歐、保羅等5位可能人選，但其中最有可能的人選是鵜鶘哈勒戴。

《Fadeaway World》認為目前效力於太陽的盧比歐以及鵜鶘朗佐鮑爾都在這個賽季打出最佳生涯，盧比奧在每場平均可已攻下13分的同時還可以送出8.8次助攻，三分球投籃命中率達到生涯新佳36.1 %；朗佐鮑爾同樣在三分球方面進步很大，投籃命中率超過37%創生涯最佳，尤其是朗佐鮑爾只有22歲，還有很大的發展空間。

快艇最想要得到的控球後衛，如果從技術層面考慮的話可能會是保羅，因為保羅帶領一支季前被認為只有0.5%機率的雷霆闖進季後賽，然而，保羅的最大障礙就是4000萬美元年薪，快艇得承擔未來兩年超過8000萬美元的薪資壓力。

活塞「飆風玫瑰」羅斯是一個不錯的選擇，本季羅斯在底特律的表現非常出色，但是老化後的羅斯，身體狀態以及體能素質會讓快艇產生有些疑慮。

整體而言，快艇最好的人選應該是鵜鶘的哈勒戴。曾經多次入選最佳防守陣容的哈勒戴是NBA公認防守最好的後衛之一，身高臂展都在1號位佔據優勢，有不錯身材優勢單打的能力，並且也有不錯的三分球，哈勒戴會是一個和里歐納德、保羅喬治組成最好的人選。

(中時 )