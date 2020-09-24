圖為109年國慶紀念品，口罩國家隊中衛特製國慶口罩。（圖／內政部提供）

口罩國家隊近日生產的國慶口罩亮相，不同於以往的紅藍設計，也沒有國旗的圖案，吸引不少人的目光。不過，網路觀察家朱學恒說，日前收到一箱不一樣的國旗口罩，他戴上大嘆，已搞不清楚這到底有沒有台灣價值？他猜測神秘客送禮用意，該不是要他反清復明吧？

某國家隊限量生產只送不賣的國慶口罩，廠商稱今年國慶口罩採解構線條設計，不再是傳統的國旗色調，幾何色塊加了橘、綠等顏色，呈現台灣民主的繽紛多元，雙十則採低調淡灰設計，有人大讚設計簡潔超美，但有民眾認為根本不像國慶口罩，沒有國旗圖案就少了國慶的fu。

不同於雙十氣氛盡失的國慶口罩，朱學恒昨在臉書上貼文，PO出自戴國旗口罩的造型，他說，「我已經搞不清楚戴國旗口罩到底是有沒有台灣價值了，神秘客寄給我滿滿的國旗的口罩，不知道是不是要我反清復明還是什麼的。」

對於宅神這款滿滿國旗的口罩，網友紛紛留言回應，「這設計太樸實無華而呆板了，可能也是失去政權的遠因」、「低調低調，太超過會被查水表」、「國旗即將要消失，你有國旗口罩是幸運的」、「可能是告訴你中華民國只剩嘴上說說而已了」、「只有國旗沒有綠色的台灣圖樣，就不是台灣價值」、「老外戴是台灣認同，台灣人戴被解讀成傳統中華民國派」、「可惡，想要！」、「這可能是要你記得自己是中華民國的國民，不是台灣國的公民」、「要一塊是整張國旗的才酷」、「檢驗合格就是好口罩，不合格的只是垃圾⋯」。

(中時新聞網)