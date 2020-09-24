台港關係正值緊繃之際，澳門在台經濟文化辦事處主任何永慧請辭，引發關注。澳門政府表示，何永慧基於個人原因請求終止定期委任，周六 (26日)起由在台辦現職人員林智綺擔任代主任，有關安排屬正常人事變動，辦事處目前如常運作。

星島日報報導，澳門政府稱，在台辦將一如既往，在中央政府處理港澳涉台事務基本原則和政策的指導下，堅持一個中國原則，積極支持和推動澳門民間團體與台灣地區在經濟、文化、教育、體育和旅遊等方面的交流與合作，並繼續為在台的澳門居民提供一切所需的服務和協助。

澳門駐台辦事處主任離任，兩岸三地官方關係再掀波瀾。

今年7月，傳出我駐香港辦事處代理處長高銘村，疑因拒絕應港方要求簽署「支持一個中國切結書」而被迫離港。

對此，我方也已不再續發給香港駐台辦事處人員工作簽證作為反制。兩名在台灣香港經濟貿易文化辦事處的員工因居留簽證不獲我方批准，早前已返回香港工作。

(旺報 )