日前有一名網紅赴小鬼靈堂打卡，慘遭網友罵翻，而事後她也在IG回覆網友留言指出「輪不到你們指手畫腳」，顯然對於排山倒海的負評不在意，她過去的黑歷史也因此被翻出，讓網友不解道「有好好反省？」

20日是小鬼追思靈堂開放的最後一天，一名網紅在IG上傳一張張前往弔唁的照片，但由於照片呈現太過「商業化」，同一天還赴百貨業者承辦的市集，被挨批蹭熱度、沒誠意，其中一名疑似是該網紅長期追蹤者，也看不下去留言指出「做自己的前提是不傷及他人，你這已是非常不尊重家屬及親友」，並勸她理性看看網友的留言。豈知，她卻回覆道「若家屬趕到不舒服，我會配合刪文，但輪不到某些人僅憑幾張照片，對我這個人指手畫腳，都是完全不認識我的人，這輩子也不會認識到的關係，謝謝。」顯然對於網友的批評與指教，並不在意。

該名網紅過去黑歷史也被翻出，她其實是韓團EXO朴燦烈的鐵粉，據了解，去年EXO來台拍攝綜藝節目《EXO的爬梯子世界旅行第二季：台灣篇》，她就曾發文透露自己巧遇在錄製節目的EXO，但卻遭其他粉絲爆料，她根本是刻意包車跟全程，甚至還出現在該韓綜節目中。此事件，鬧得沸沸揚揚，遭許多粉絲撻伐她根本就是「私生飯」，出面道歉後關版，不過，她後來又發了一篇限時動態寫下，「我是怎麼樣的人，我自己清楚就好，不需要別人告訴我，你要怎麼想，那是你的事」，她更強調「這樣好像有點活在自己世界，但我喜歡。」

該網紅過去也惹出不少爭議，當時也在IG道歉，如今又爆出小鬼打卡，讓人直搖頭。（圖／翻攝自Dcard）

而現在又鬧出小鬼靈堂打卡事件，針對這件事她也發表一篇長文，提出2點澄清。第一，她並沒有不尊重小鬼家屬，若有願意刪文負責；第二，並沒有將追思會當打卡地標，更沒有所謂的穿搭照，只單純想要留下與小鬼有所連結的記憶。最後她也強調，「因我很了解我自己，我可以把自己覺得對的事情一直堅持下去，我有做的事情就是有做，相反我沒有做的事情我就是從來沒有做，不會因為想要走舒適好走的路去從眾，其他人要怎麼說、對我怎麼咒罵我管不著，我能做到的就是問心無愧，不後悔的去過好生活。」

(中時新聞網)