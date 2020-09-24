據投信投顧公會統計，台灣ETF規模已達新台幣1.9兆，其中以台股原型ETF最為火熱，規模一舉突破新台幣2179億元，較去年底大增近900億元。由於指數萬點成為常態，投資人不見得會「見高就賣」，因此選優股、存好息成為低利環境下的新型態投資心法。

據Morningstar統計，截至今年第2季，全球被動型永續基金(含ETF)累計資產規模達2500億美元，3年來ESG產品數目及總資產規模都增逾1倍。其中，亞洲地區發展快速，台灣成為亞太區規模第三大的ESG被動型基金市場。台灣ESG永續經營企業不僅獲法人機構認同，更深得年輕人信賴，這也使國泰永續高股息ETF(00878)7月上市以來，挾ESG、高股息、季配息魅力，及15元低入手價，短短2個月規模從新台幣68億元攀升至逾200億元，一舉躍居台股ESG ETF之冠。

投信法人提醒，台股ETF產品的配息很誘人，但新上市ETF會遇到兩個先天性的限制，一是成立時間落在除權息旺季末端，只能拿到部分台股息值。二是成立後隨規模及受益人數暴增，每單位可分配收益因而被稀釋，導致配息率不如預期。建議投資人進場持有台股新上市ETF，應至少持有一個完整年度，透過中長線持有，才能領到預期的股息。

(時報資訊)