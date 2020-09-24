永豐餘（1907）投控旗下永豐餘消費品實業（簡稱永豐實）今（24）日召開第2次股東臨時會，通過首次上櫃前現增提撥新股承銷案，並提前改選4席董事及選任3席獨董、通過設置審計委員會。公司將在第四季登錄興櫃交易，希望明年遞件申請轉上市掛牌。

永豐實此次為8月公開發行後首度召開股臨會，改選的新任4席董事為董事長何奕達、總經理徐志宏，永豐餘投控總經理蔡維力、李宗純。首次選任的3席獨董為會計師蘇美琍、靜宜大學化妝品科學系研發處研發長林智健、全民健康基金會副總監謝宛娟。

永豐實股票代號6790，目前實收資本額24.49億元、永豐餘投控目前綜合持股76.2％。2019年合併營收105.48億元、年減10.06％，但受惠產品組合轉佳，歸屬母公司稅後淨利4.64億元、年增近1.9倍，每股盈餘（EPS）1.92元。

永豐實2020年前8月自結合併營收65.76億元、年減5.5％，但上半年歸屬母公司稅後淨利達6.4億元、年增達1.7倍，已賺贏去年全年的4.64億元。何奕達表示，中國大陸營運雖受疫情封城致使營收減少，但產品組合及銷售策略調整得宜，帶動獲利逆勢成長。

台灣方面，何奕達表示，消費者因疫情影響，對天然清潔用品、抗菌抗病毒相關產品及家紙等產品需求增加，且研發2年的橘子工坊洗淨病毒洗衣精及制菌清潔噴霧恰巧於第二季上市，除獲SNQ國家品質標章的防疫產品類認證、亦獲得消費者支持。

永豐實以「提供消費者健康安心美好的生活」為使命，旗下紙品品牌包括定位不同的「五月花」、「得意」、「柔情」，潔品品牌則有主打天然的「橘子工坊」、以香氛為主要訴求的「植淨美」及實惠好用的「得意」，同時握有全球近百項獨家專利。

永豐實表示，五月花去年推出的厚棒衛生紙獲得消費者認同，並獲得國家品牌玉山獎最佳產品殊榮。看準消費者「厚」商機，將在9月底再推出五月花厚棒廚紙，以專利技術提供1張抵4張的高吸油及高吸水功能，進一步拓展家紙市場商機。

(時報資訊)