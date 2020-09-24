安盛生(6734)規劃在今年第四季推出安必測新型冠狀肺炎智能抗原快篩(PixoTest POCT COVID-19 Antigen Test)與數位健康通行證(PixoHealth Pass)。安盛生科目前正與國際合作夥伴規劃臨床測試，預計於第4季進行取證送審相關作業，期望今年能在目標市場推出安必測新冠肺炎智能抗原快篩解決方案。

安盛生科指出，安必測新冠肺炎智能抗原快篩最快可以在五分鐘內偵測出陽性結果，這將會是市面上檢測時間最短的新冠肺炎抗原快篩產品之一。安盛生科這一波將推出的檢測方案不僅止於精準的抗原快篩，也結合具加密保護機制的PixoHealth Pass數位健康通行證，可同步發出檢測結果到陰性受測者的智慧型手機以資證明。此數位健康通行證的應用，將對於全球仍須嚴格把關的公共場所及公開聚會活動出入進行更有效率的門禁監控。

受測者在進行安必測新冠肺炎智能抗原快篩檢測之前需先下載PixoHealth Pass APP，完成實名註冊後此應用程式會產出具專一性的QR code(二維條碼)，檢驗機構接著使用安必測專用機掃描受測者提供的PixoHealth Pass APP條碼；在受測者完成測試後，系統會自動發出檢驗結果到每一位個別受測者的手機中。

(時報資訊)