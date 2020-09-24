《港股》美股大跌 恆指開跌0.86％ 10:172020/09/24 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由科技股帶頭下挫，隔夜美股大跌，受此打擊，周四香港恆生指數開跌0.86%，為23537.83點，創下近4個月新低。國企股(H股)開跌0.92%，為9470.77點。 科技股表現疲弱，騰訊開跌0.78%，京東、阿里、美團、小米均跌逾1%。受金價跌逾2%拖累，黃金股走弱，招金礦業開跌3.11%，紫金跌2.8%，山東黃金跌2.26%。美國能源股暴跌，受此拖累，三桶油表現疲弱，中海油跌2.7%，中石化跌2.53%，中石油跌1.24%。 (時報資訊) #中石化 #開跌 #美股大跌 #跌逾 #疲弱 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 阿里增持申通 持股達25％ 04:102020/09/24 全球財經 富邦投信：牛市未完 A股反彈可期 04:102020/09/24 專題周報 美股一片血海Nike獨漲破8％ 竟是受惠疫情 09:572020/09/24 財經 《期貨》三大期指齊挫 10月台指期開跌121點 09:092020/09/24 財經 投信法人：大陸股市長線看俏 04:102020/09/24 投資理財 台股基金利多 擁吸金魅力 04:102020/09/24 投資理財 《晨間解盤》季線岌岌可危 靠台積轉強挺住(倫元投顧提供) 07:442020/09/24 財經 憂第2波疫情和美國大選！美科技股大跌逾3％ 道瓊重挫525點 05:222020/09/24 財經 《美股掃瞄》憂疫情、經濟 美股重挫、道瓊跌逾500點 09:092020/09/24 財經 外資轉倉 港交所摩台期爆量 在新加坡11月起停止交易 04:102020/09/24 財經要聞 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 即時 空頭凶狠 搶台積小心割韭菜！專家爆散戶撿槍買點 - 即時 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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