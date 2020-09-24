由科技股帶頭下挫，隔夜美股大跌，受此打擊，周四香港恆生指數開跌0.86%，為23537.83點，創下近4個月新低。國企股(H股)開跌0.92%，為9470.77點。

科技股表現疲弱，騰訊開跌0.78%，京東、阿里、美團、小米均跌逾1%。受金價跌逾2%拖累，黃金股走弱，招金礦業開跌3.11%，紫金跌2.8%，山東黃金跌2.26%。美國能源股暴跌，受此拖累，三桶油表現疲弱，中海油跌2.7%，中石化跌2.53%，中石油跌1.24%。

(時報資訊)