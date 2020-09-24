總統盃黑客松獲獎團隊健康氣象預警平台——「健康氣象e起來」預計年底正式上線，可讓至少1300萬人獲益。政務委員唐鳳今天在臉書介紹，未來除了熱傷害問題，「冷傷害」將納為下一階段的實作目標。

唐鳳在臉書表示，衛福部統計，今年8月因中暑、熱痙攣等「熱傷害」至急診就醫人次，創下近3年來新高，比去年同期增加近四成。若處理不當，甚至會導致器官衰竭，死亡率超過 30％。

唐鳳指出，在極端氣候下，熱傷害成為全球關注的健康議題。長期研究此議題的龍世俊教授，分析2000年到2014年臺灣氣象局和健保資料庫的資料，在2019年發表的期刊論文指出：單以溫度判斷並不準確，若要確知熱傷害的影響，就必須計算溫度、濕度、太陽輻射和風速的「綜合溫度熱指數（WBGT, Wet Bulb Globe Temperature）」。

她說，今年初，龍教授和報天氣 - 中央氣象局、 國民健康署 一起報名了「總統盃黑客松」，開發全國首創的健康氣象預警平臺——「健康氣象e起來」，使用者只要打開「e起來」app，即可看見個人化的健康風險。唐鳳並舉例， 65歲的林先生，每天有出外運動的習慣，但他患有高血壓、糖尿病，是熱傷害的高風險群。他只要將健康資料輸入「e起來」，app便會根據當天氣象，在手機上推播通知，提醒上午11點到下午2點需防範熱傷害，盡量不要出外運動。

唐鳳表示，「健康氣象e起來」平台年底正式上線後，預計將讓至少1300萬人獲益。團隊也正在研議，把另一個極端氣候引發的健康議題——「冷傷害」，納為下一階段的實作目標。

(中時 )