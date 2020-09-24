中秋節求財運！中華民國星相學會副理事長小孟老師分享「五路吸金大法」，到離家最近的土地公廟，祝賀土地公生日快樂，在供桌上擺好五罐礦泉水，再分別往四大方位走8步，每個方位走完都要喝一罐水，最後往回家路上走15步後喝水，再返家立刻午睡，就會財運亨通、狂賺錢。

小孟老師表示，中秋節當天的正中午時段，可以找個離家最近的土地公廟，先祝賀土地公生日快樂，接著再將五罐礦泉水通通放到土地公桌上，並誠心祈求土地公賜五路財水，喝完之後就能財運亨通、正財偏財樣樣賺。

小孟老師進一步解釋，拜完土地公後，先拿一罐水向東走八歩喝完水丟棄瓶子，接著回到土地公桌上拿起第2罐水向西走八歩喝完丟棄瓶子，依此拿起第3罐水向南走八歩喝完丟棄瓶子，接著回到土地公桌上拿起第4罐水向北走八歩喝完丟棄瓶子，最後拿起第五罐水向回家路上走15步後，喝完水即刻衝回家午睡，土地公就會賜福給你！

最後小孟老師也透露，部分民眾按照這個方法向土地公求財運後，睡覺的時候還會夢見土地公托夢給他呢！

【本文獲小孟老師授權】

中秋節財運爆發，命理師曝「吸金大法」：先準備5罐水。(小孟老師提供)

(中時新聞網)