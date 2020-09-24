瘦肉精美豬強勢叩關，衛環委員會成兵家必爭之地！國民黨立委蔣萬安昨靠運氣搶下一席召委，更再下一城，抽籤抽中衛福部排案權。對此，前國民黨立委陳學聖直呼「考驗的開始！」

立法院昨天改選新會期委員會召委，攸關把關美豬進口管制的衛環委員會，蔣萬安靠運氣搶下一席，隨後再以抽籤方式取得衛福部預算案主審排案權。由於蔣萬安與衛福部長陳時中都被視為可能代表藍綠出戰2022台北市長人選，本會期「蔣陳大戰」成台北市長前哨戰。陳時中昨在回應蔣萬安擔任衛環委員會召委的問題時，顯得有些吃味，以「祝他成功」四字回應；陳時中表示，近日內就會啟程展開拜會，但希望能溝通解決問題。

陳學聖則發文直呼這是蔣萬安「考驗的開始！」陳學聖表示，蔣萬安在艱難中以超強手氣抽中召委，更連莊抽到衛福部排案、審查權，這是「上上籤」。第一個「上」，是對上蔡英文，第二個上，是對上陳時中，「是極嚴峻的挑戰！」

陳學聖提及，蔡英文能否順利如意在明年元月開放美牛美豬進口，立法院有把關的權力。若是在大會，民進黨佔有人數極大優勢，可以完全不理國民黨，但法案要到大會之前，必須先出委員會，這就要看召委要不要放行，也就是過去立法院會有「半分忠」、「一分瑩」的形容。特別是這個會期握有審查預算的權力，是「大召委」的會期，召委若硬些，是可以一夫當關，萬夫莫敵。

陳學聖說蔣萬安對上蔡英文能否制勝，大家都在看。蔣萬安同時直接交鋒的還有陳時中，也是市長選舉的另一場前哨戰，蔣萬安絕對不得輕忽！一定要作好準備，「是關鍵的一役！」

(中時新聞網)