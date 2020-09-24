情侶間熱戀時也要懂得保護自己！一名網友日前在臉書社團「Dcard」PO文，說他在某成人影音網站驚見一部影片中的女主角竟是女性友人，他質問對方的男友為何上傳？沒想到對方不但坦承偷拍，還回嗆「爽到了你還兇」。

原PO發文表示，他日前在成人網站某頁一個影片縮圖，發現一名女生相貌極似他的女性朋友，後來看到背景有一隻他過去射氣球射中的娃娃，心裡大概有譜。由於他與這名女子的男友也是好朋友，於是質問男方為何將影片上傳。沒想到男方竟回答「她不知道我偷拍的」。講到後面，兩人直接吵起來，男方還嗆「你都看過了，爽到了，你還兇什麼？」讓他氣到掛電話，直接告訴女方。

原PO說，他把這件事告知女方，並將影片傳給她看，女方還哭著直問該怎麼辦？最後經原PO勸說2人分手。「這位女性友人整整哭了4小時，傷害之大可想而知，「所以各位女孩要保護好自己呀！」

不少女性網友看到貼文後留言：「那個女孩子知道了之後，要留意她的心理狀況，這真的傷害很嚴重」、「男友之前也問過可以拍影片嗎，我都說不行，曾經有想過偷拍，也被我發現了」、「提告啦，這種人就是讓他死」、「報復性色情真的好可怕」。

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(中時新聞網)