女星王晴演出過《世間情》、《甘味人生》等八點檔，姣好臉蛋及火辣身材被封為「本土劇林志玲」，更有一票死忠粉絲力挺，不過近日上節目時，她透露因為亮眼外型遭女星眼紅，甚至揚言要毀了她的容貌。

王晴上節目《單身行不行》，透露因為亮眼外型無端惹上麻煩，一名女星竟當著她的面直接嗆聲：「妳怎麼長得那麼漂亮，好想抓花妳的臉，好想把妳的臉撕爛」，對方不僅比出手勢，還用手指將她的臉向上猛拉，並且像是要撕開一樣，至今回想起來仍心有餘悸，而她強調不僅遇過一次，對象也不只一人，誇張遭遇讓現場來賓直呼不敢置信。

王晴說明遭女星揚言撕爛她的臉始末。（圖／Youtube）

王晴除了演戲之外，近期還跨足唱片圈，努力在演藝圈奮鬥的她，鮮少主動提及家務事，近來自爆金城車站外一排房子都是家族所擁有，現在已轉租便利商店，而她位於金門的家曾是當地最高、最早有電梯的房子，即便爺爺經商失敗負債千萬，都沒有賣掉該間房子，主要因為那是「起家厝」。

單身3年的她曾開出男友條件「至少要月薪10萬起」，慘被網友砲轟，她澄清是用開玩笑方式說的，並強調從沒拿過男生一毛錢，若對方拿錢給她會認為別人在羞辱她。

(中時新聞網)