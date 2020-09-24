台灣四面環海、地形多山，許多無人氣象站建置在人跡罕至的偏遠地區，有時光是維修，氣象人員就得花上好幾天或徒步、或乘船來回。氣象局長鄭明典臉書分享，東莒氣象站遭「生物入侵」；不只東莒，全國近600個無人站，遍布各地，「什麼鬼東西都遇得到！」

根據氣象局統計至8月31日，台灣有人氣象站約27個，無人氣象站576個（完整器材436個、單測雨量140個），舉凡人口密集的大都市、小鄉鎮，以及海拔逾3000公尺的高山，還有「遠得要命」的小島，都有氣象站存在。

鄭明典在臉書分享東莒氣象站照，「這裡不是高山，但一樣是難以到達的偏遠地區」，他表示，氣象站設在低地的問題「生物入侵」，清理起來頗麻煩，需要耐心。東莒的狀況，就是被大螞蟻佔據，在裡面築窩。

氣象局二組組長李育棋指出，設在高山上的無人站，因環境相對單純，「主要就是遠啦！去一趟要好幾天」；設在平地，尤其是海邊的無人站，容易被螞蟻、蜜蜂等盤據，「什麼都有，這些生物容易影響儀器準確度，像螞蟻就很喜歡找雨量筒蓋房子。」

早期無人站設立，以站距11至12公里為主，後來民眾對預報要求提高，無人站站距縮小到7至8公里。但因經費有限，以前1年可以前往維護4次，現在改為1年3次。

最北的氣象站，在馬祖東引；最東在蘭嶼；最南是南沙，氣象局委託駐軍代管；最西則是金門烏坵。李育棋說，維護人員相當辛勞，如南湖大山、雪山圈谷，都是海拔高、位置遠。還有烏坵，必須從台中梧棲搭船前往，最重要是搶潮位差，趕在潮汐漲退間完成工作，「不然就要在那邊過夜了」。

(中時新聞網)