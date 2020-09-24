恒生指數低開204點 創近四個月新低 10:332020/09/24 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到美股23日大跌影響，恒生指數24日低開204點報23,537點，創下5月29日以來低位，國企指數24日低開88點報9,470點。 香港信報報導，個股方面，騰訊24日低開0.8％報510港元，友邦低開0.9％報77.25港元，美團低開1.7％報245.8港元。阿里巴巴低開1.1％報264港元，平保低開1.4％報80.35港元，匯控低開1％報28.45港元。 (工商 ) #低開 #港元 #恒生指數 #點報 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連七紅 8月工業生產指數創新高 04:102020/09/24 財經要聞 大摩由被告轉證人 六大疑點浮上檯面 04:102020/09/24 財經要聞 8月工業及製造業指數 雙新高 04:102020/09/24 財經焦點 外資狂避險 台灣50反一規模打敗台灣50 04:102020/09/24 財經要聞 引領亞洲半導體業 日月光發綠債促進永續 脫穎而出 04:102020/09/24 產業特刊 新興市場 法人首推亞股 04:102020/09/24 投資理財 南台灣房市熱 建商新案齊發 04:102020/09/24 產業．科技 外資轉倉 港交所摩台期爆量 在新加坡11月起停止交易 04:102020/09/24 財經要聞 逆勢走揚 強茂創意權證熱 04:102020/09/24 證券．權證 數位行銷極大化 拚全年兩位數成長 04:102020/09/24 產業特刊 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 《國際產業》未遵守王室法 泰國準備對臉書等採取行動 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。