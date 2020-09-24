受到美股23日大跌影響，恒生指數24日低開204點報23,537點，創下5月29日以來低位，國企指數24日低開88點報9,470點。

香港信報報導，個股方面，騰訊24日低開0.8％報510港元，友邦低開0.9％報77.25港元，美團低開1.7％報245.8港元。阿里巴巴低開1.1％報264港元，平保低開1.4％報80.35港元，匯控低開1％報28.45港元。

(工商 )

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