在今年疫情防治中扮演重要角色的台灣醫療科技新創愛微科，宣布獲得240萬美金（7300萬台幣）Pre-A延伸投資，由前一輪投資人矽谷創投Translink Capital領投，台灣達盈管理顧問公司及新加坡創投Verge HealthTech Fund、上市公司台表科持續跟投，並新加入醫療創投比翼資本、交大天使俱樂部、邁特電子等機構與策略投資人。同時，愛微科也與宣明智先生創辦的兩岸醫療平台的互貴興業成為策略夥伴，加速在中國的醫療取證與市場拓展。

愛微科去年曾獲得100萬美金投資，並陸續取得歐盟CE、台灣TFDA、泰國的醫療認證，並申請新加坡醫療認證中，不到一年時間就因為市場前景看好，而獲得多位投資人加碼。新投資將用於愛微科明星產品智慧體溫貼片添寶 Temp Pal的跨國推廣，加速在美國與中國市場的醫療認證與市場拓展。

添寶Temp Pal在今年的新冠肺炎疫情防治中扮演重要角色。由於可遠端連續監測體溫，可用於醫院體溫監控與居家管理用途，因此不但導入台灣的振興醫院、秀傳醫院，也成功打入國際市場，如日本醫院試驗計畫、泰國最大私人醫院、愛爾蘭的Cork University Hospital，並在愛爾蘭當地媒體獲得廣泛報導。

愛微科共同創辦人兼執行長曾軍皓表示，添寶Temp Pal在今年疫情中獲得許多來自美國與中國的訂單詢問，為了要滿足全球急速爆發的需求，因此我們決定取得更多資金挹注，擴大團隊及加速美國、中國市場發展，期望能夠盡快服務全球所有需要添寶Temp Pal的消費者！

宣明智先生創辦的兩岸醫療平台的互貴興業將協助添寶Temp Pal打入中國市場，互貴興業執行長郭家泳表示，互貴興業將協助愛微科加速於中國開展國家藥品監督管理局（NMPA）的醫療器械註冊取證，結合互貴的「鏈結企業資源、深耕中國市場」理念，期待愛微科實現歐盟、台灣、美國、日本與中國的全球布局！

在工業局IisC平台的支持下，工研院電子與光電系統研究所協助以專業儀器調測RF天線，從早期開發過程即協助愛微科克服軟板天線傳輸技術的工研院，也成為愛微科國際化的策略夥伴，協助媒合日本醫療大廠進行戰略合作。

愛微科推出的智慧體溫貼片添寶Temp Pal，是世界上最小的連網智慧體溫貼片，可提供自動、遠距、連續監測體溫與預警的功能。僅郵票大小的軟式貼片，可將體溫資料長時間無線傳輸至手機APP，即時呈現並記錄溫度變化，並可設定警示發燒時，加快醫療處置。而在醫療院所、月子中心與長照機構等場域，添寶Temp Pal一對多的群組監控技術，不但可以降低醫療人員的看護時間成本，更在疫情威脅下，減少人員接觸及感染風險。透過遠距體溫量測技術，打入遠距照護領域。

(工商 )