全球靈活辦公空間領導品牌WeWork進軍台灣一週年，首度公開位於信義區交易廣場二號（松仁路97號）、占地八層樓的絕美社群空間。WeWork靈活彈性的辦公室解決方案，整合優質的空間設計與社群能量，吸引了設計、旅遊、智慧機器人、資訊科技、虛擬貨幣、創意廣告產業等相關跨國和台灣企業、新創及獨立工作者相繼進駐。WeWork 自去年進駐台北後，一直引領未來的工作方式，面對工作和生活新常態，不同規模的企業對安全的靈活辦公空間需求增加，WeWork的辦公室服務方案將幫助這些公司達到更高的成本效益、提升員工滿足感，並向全球開拓商務機會。

WeWork台灣及香港區總經理葉秀蘭表示，過去一年，WeWork在台灣穩健發展，透過靈活的辦公空間方案帶領業界開創全新的工作方式。我們衷心感謝會員、合作夥伴及政府的支持。台灣擁有豐富的創新人才和科技實力，在2020世界銀行的經商環境報告中，台灣經商便利度更名列全球第15名。加上積極發展物聯網、人工智慧、5G數位、生物及醫療科技等創新科技產業，對跨國及本地企業，以及新創公司來說是具潛力的市場。展望未來，WeWork 台灣也將致力為會員提供全球人脈網絡及資源，藉由我們靈活的辦公空間和智慧化的空間設計，協助會員台灣拓展全球商機與人脈，創造影響力。

WeWork台灣據點的會員組成多元，包含大型企業、跨國團隊、新創與獨立工作者。除了雲端智慧機器人運營商達闥科技、將VR技術應用於醫療臨床模擬訓練的肯狄科研等科技公司自去年起進駐WeWork以外，社群內也有跨國創意團隊和高科技音響品牌進駐 WeWork。

WeWork會員的空間方案中，除了廣受獨立工作者青睞的流動辦公桌（Hot Desk）、中小型團隊的私人辦公室之外，也有專為大企業會員而生的專屬樓層訂製方案，提供將一整個部門或公司帶進WeWork樓中的選擇。此外，也可針對特別需求，提供最佳的客製化佈局，實踐打造專屬企業總部的願望。截至2020年第二季，WeWork全球的企業會員比例達到48％，與上一季度相比增加了3％，與去年同期相比則成長8％，揭示大企業對辦公室的靈活性需求持續上升。

(工商 )