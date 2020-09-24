信邦電子榮獲由亞洲領導企業社會責任的非政府組織亞洲企業商會所舉辦的亞洲企業社會責任獎的「社會公益發展獎」。歷經四個月的評核，信邦最終以「神農計劃」獲得該獎項。信邦從創業至今一直以「誠信、創新、分享」為經營精神，這次「神農計劃」正體現了信邦「分享」的精神。

1989年創業之初，信邦即選苗栗作為生產重鎮，創造地方就業機會促進繁榮。2018年信邦以在地回饋的初心，參與台灣好文化基金會推動的「神農計劃」，認領苗栗興隆國小校田；透過土地環保教育帶領孩子了解鄉土文化，以「有機飲食、土地教育、家鄉認同」為三角核心，讓孩子們從有機飲食出發，從小養成健康的有機飲食習慣，強健他們的體魄，並以「ㄧ所學校，ㄧ畝校田」，讓田園成為教室，進而帶領孩子認識家鄉的土地與環境永續，凝聚家鄉的認同與自信，實現在地共好的願景。

信邦長期關社會公益議題，除了神農計劃，亦有長期支持第一社福、家扶中心（苗栗）、聯合勸募等等，並在中國四川創辦希望小學，送愛到世界不同的角落。

為了讓員工、合作夥伴和供應商皆能落實企業社會責任，信邦在2014年成立「信邦電子企業社會責任委員會」，將企業社會責任理念落實管理，並提出誠信經營、綠色信邦、永續夥伴、社會參與為推動企業社會責任主要核心，將各項議題納入日常管理作業。

(工商 )