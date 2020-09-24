滬深兩市均低開 上證指數跌0.5％ 10:342020/09/24 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上證指數24日開盤報3,262點，下跌16點，跌幅為0.51％，深成指24日開盤報13,018點，下跌91點，跌幅為0.7％。滬深300指數開盤報4,623點，下跌28點，跌幅為0.61％，創業板指數開盤報2,576點，下跌23點，跌幅為0.92％。 香港信報報導，各類股幾乎全面走低，有色金屬股跌逾1％，化工、石油、房地產、金融、水泥、煤炭、鋼鐵、電力股偏軟，僅半新股上漲逾1％。 (工商 ) #跌幅 #上證指數 #日開盤 #開盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資轉倉 港交所摩台期爆量 在新加坡11月起停止交易 04:102020/09/24 財經要聞 盤中零股交易系列報導十六－交易標的與盤後相同 04:102020/09/24 證券．權證 梁國源：台幣28元將成新常態 04:102020/09/24 財經要聞 《商情》運價攀升 BDI指數上漲4.5％ 09:432020/09/24 財經 熱門股－東哥 震盪走高短多氣盛 04:102020/09/24 證券．權證 8月工業及製造業指數 雙新高 04:102020/09/24 財經焦點 贏家產業帶頭衝 元大寶華上修GDP成長率 04:102020/09/24 金融．稅務 前景明確 布局新興基金搶先機 04:102020/09/24 投資理財 新興市場 法人首推亞股 04:102020/09/24 投資理財 股價指數期貨贏家專欄－台股短壓大 善用期指避險 04:102020/09/24 證券．權證 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 《通信網路》5G吃到飽設1399跳樓價 遠傳總座：心不甘、情不願 - 財經 - 時報資訊 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 即時 空頭凶狠 搶台積小心割韭菜！專家爆散戶撿槍買點 - 即時 梁國源：台幣28元將成新常態 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。