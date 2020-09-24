上證指數24日開盤報3,262點，下跌16點，跌幅為0.51％，深成指24日開盤報13,018點，下跌91點，跌幅為0.7％。滬深300指數開盤報4,623點，下跌28點，跌幅為0.61％，創業板指數開盤報2,576點，下跌23點，跌幅為0.92％。

香港信報報導，各類股幾乎全面走低，有色金屬股跌逾1％，化工、石油、房地產、金融、水泥、煤炭、鋼鐵、電力股偏軟，僅半新股上漲逾1％。

(工商 )

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