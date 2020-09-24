不讓全聯火鍋店專美於前！家樂福也攜手供應商合作，悄悄在內壢開出全台第一家使用家樂福產銷履歷食材的「樂福鍋」火鍋店，家樂福生鮮經理孔清沐透露，8月試營運以來，在完全未宣傳下單月營業額已近70萬元，目標全台可開出十家以上，讓消費者透過火鍋一次體驗到家樂福產銷履歷食材的特色，也可帶動生鮮成長！

不僅如此，孔清沐還說，其實家樂福真正希望做到的是，從早、午、晚餐，甚至下午茶，各式型態的餐食都可以有家樂福食材的角色在其中，希望從上游產地到末端通路，帶動整個供應鏈的革命；未來也不排除跟更多供應商、有共同理念的餐飲業者合作，擴大家樂福食材的觸及率。

家樂福近年積極推動「食物轉型」計畫，強調從食物的源頭把關，串連全台超過200位農民，以及雞、豬、牛、魚等優質供應商，透過通路的力量推廣產銷履歷食材，甚至包括有機、或更高標準的家樂福嚴選生鮮（Carrefour Quality Line），一方面讓消費者認識好食材，另一方面也讓農民有好的收益，達到正向循環。

全台首間「樂福鍋」開在家樂福內壢店賣場內，店舖約66坪，座位數8、90個，食材方面強調安全可溯源，從蔬菜、肉品、海鮮、雞蛋到米食都嚴選供應商。有火鍋餐飲經驗、此次跟家樂福合作的供應商陳鴻鑫說，這家店光是食材成本就比一般火鍋店高出10～20％。

攤開「樂福鍋」菜單，幾乎都是在家樂福買得到的食材，包括有機鴻喜菇、雪白菇、紅鬚玉米筍，履歷黑木耳、金針菇、紅蘿蔔、秀珍菇、南瓜、地瓜、甜玉米、水果彩椒、水果絲瓜等，還有挪威鮭魚、履歷龍膽石斑、履歷鯛魚、日本生食干貝等。

肉品方面也嚴選台灣的供應商，除了牛肉、羊肉進口以外，近來大家關注的豬肉，「樂福鍋」亦堅持選用台灣履歷豬肉，從培根豬、梅花豬、松阪豬部位都有，還有台灣履歷雞肉；雞蛋則是來自家樂福非籠飼雞蛋廠商，就連點心也選用友善石虎農作的愛玉。儘管食材講究，但平均客單價約300～400元，並未高不可攀。

孔清沐說，家樂福做的不只是生意，更希望透過餐飲推廣延續產地的價值，也希望民眾用消費支持台灣好農民；陳鴻鑫也說，開店不是為了獲利，而是基於認同家樂福對食材的理念，希望能開出放心帶家人、小孩吃的火鍋店，目前該店已測試一個多月，將持續強化跟消費者溝通，推廣優質食材。

(工商 )