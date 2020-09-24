自行車族群今日早盤受到大盤重挫超過230點衝擊，包括巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306）、利奇（1517）等個股，盤中跌幅均超過3％；尤其是自行車雙雄-巨大、美利達，盤中跌幅最高達5％，雙雄從7、8月高點至今，平均跌幅已達兩成。

法人表示，巨大目前歐美預付訂單已超過40萬台，預計需求將暢旺至2021年，且公司平均月營收已從過去兩年約50～55億元，上升至60～65億元，未來兩年將處於獲利向上週期，並看好其自有品牌電動自行車在歐美市場增長20％～30％。

巨大今日盤中跌幅達5％、股價表現低迷不振。巨大7、8月營收年增下滑至27％及10％，主因為歐美需求暢旺導致庫存迅速下降，歐美經銷商過去庫存天數約二～三個月，目前僅剩10～15天；其次，Shimano變速器缺貨，影響傳統自行車出貨，但整體市場需求依然強勁。

(工商 )