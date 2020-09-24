2020年第32屆國際資訊奧林匹亞競賽由新加坡主辦，成績昨天揭曉，在87個國家、343名學生參賽中，我國4名代表參賽學生總計獲得3銀1銅，國際排名以獎牌積分計算為第6名。

受到新冠肺炎疫情影響，今年國際資訊奧林匹亞競賽改為線上賽，各國代表隊伍各自在國內尋覓符合大會規定之場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。

今年負責選、培訓工作及輔導團隊，由國內大學10多位教授、學者組成，歷經海選、初選、複選及決選等4階段，從2045名學生當中選出4名代表我國參加比賽。

比賽結果昨天揭曉，我國代表隊3位銀牌分別來自建國高中學生楊承澔（個人排名第34名）、竹科實中學生陳冠辰（個人排名46名）及台南一中學生曹宸睿（個人排名60名），另一名銅牌獲獎者為建國高中學生林秉軒（個人排名138名）。

我國表現最好的選手楊承澔，今年從建中畢業後，進入台大數學系就讀。事實上，他是國際科學競賽的常勝軍，曾獲得2017年國際科學奧林匹亞金牌、2019年亞太數學奧林匹亞金牌、2019年國際物理奧林匹亞金牌、2020年亞太數學奧林匹亞金牌，現在又得到國際資訊奧林匹亞銀牌。

楊承澔表示，國中時便對科學相當有興趣的我，在資優班老師的推薦之下參加了科奧的比賽，從此開啟了我對競賽的興趣。除了競賽方面，他也對網頁開發與伺服器管理有所興趣，因此加入了學校的資訊社並擔任社長職位，累積了一些專案，也幫社團撰寫了一些網站。

根據規定，在這項競賽獲得金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

(中時 )