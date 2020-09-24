新冠肺炎疫情重創各產業，據勞動部今天公布的最新無薪假（減班休息）統計，全台有893家事業單位、1萬7709人實施無薪假，仍以製造業270家、1萬263人最多，批發及零售業則以307家、2882人次之。

統計指出，本週新增的縣市為台北市，單週增加25家、234人最多，達226家、2721人實施，但實施人數最多仍是彰化縣的35家、3172人最多。

(中時 )