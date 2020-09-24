無薪假再惡化 事業單位實施無薪假單周淨增53家、144人 10:352020/09/24 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情重創各產業。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創各產業，據勞動部今天公布的最新無薪假（減班休息）統計，全台有893家事業單位、1萬7709人實施無薪假，仍以製造業270家、1萬263人最多，批發及零售業則以307家、2882人次之。 統計指出，本週新增的縣市為台北市，單週增加25家、234人最多，達226家、2721人實施，但實施人數最多仍是彰化縣的35家、3172人最多。 (中時 ) #無薪假 #統計 #事業 #單位 #批發 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 僑泰興等42家聯合採購合船裝運小麥 公平會准延展5年 18:112020/09/23 財經 光隆新客增加、舊訂單回流 預期H2優於H1 16:432020/09/23 財經 徐永明300萬未查扣 檢調遭疑搞雙標 04:102020/09/24 社會新聞 台灣輸出暴增19人 創單次新高 04:102020/09/24 生活新聞 薪水小偷！假公務員捏造身分爽領50億 警欲逮人333名幽靈已翹辮子 03:132020/09/23 國際 幽靈養護所遭檢舉 北市府未複查 04:102020/09/24 社會新聞 返鄉，為爸媽去謝媒（三） 04:102020/09/24 兩岸藝文 無懼寒冬 印增兵拉達克一個師 04:102020/09/24 焦點新聞 汎德IPO奇觀 競拍搶破頭 04:102020/09/24 財經要聞 NDF飆漲 壽險業避險乾脆放生… 04:102020/09/24 財經要聞 生活熱門新聞 台灣一口氣輸出19例 網酸：病毒看到陳時中自動變陰性 - 生活 吃蛋怕膽固醇過高 醫學博士曝：只要注意1件事就行 - 生活 台灣暴增輸出19例 專家曝2個可能：社區有潛在感染者 - 生活 月薪5萬注定老窮？退休後的10大風險 第1名恐吃光老本 - 時事 50歲後大腦開始萎縮 這3種習慣加速腦容量變小 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。