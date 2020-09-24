繼稍早前現貨市場重挫後，隔夜美股期貨開高走低，但目前回到平盤附近。

道瓊指數期貨目前微升0.1%，稍早前跌0.58%。標普500指數期貨目前微升0.02%，稍早前跌0.64%。那斯達克100指數期貨跌0.12%，稍早前下挫0.90%，表現相對疲弱。

美股期貨周三開盤上漲，但美國總統川普表示如果他敗選，他不保證會和平轉移政權，「必須先看看發生什麼事」，此番發言似乎使市場信心受到打擊。

投資人對新冠肺炎疫情恐將進一步升高與新一輪財政激勵方案陷入僵局感到擔憂，由科技股帶頭下挫，周三一般交易時段，美股主要指數全面大跌，道瓊指數盤中由紅翻黑，終場跌逾500點或1.9%，標普500指數收跌2.4%，那斯達克指數跌3%。

自9月以來，標普500指數下跌7.5%，道瓊指數跌5.8%。今年來表現亮眼的科技股遭到拋售，尤其是所謂的「Big Tech」股票，受此影響，那斯達克指數本月以來下跌9.7%。9月以來臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、Alphabet與微軟的股價均跌逾11%。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示，沒有一個具體的原因可解釋這樣的賣壓，從許多方面來看，暴跌就是本月初以來一直持續的走勢。9月初科技股行情的破局尚未回復。投資科技股的心態已經發生變化，這個族群不再像之前一樣是大盤堅定的支柱。同時，投資人對周期型與價值型股票仍然不夠滿意，以致於無法去彌補科技股持續的疲軟。

Delos Capital Advisors首席投資策略師Andrew Smith表示，周三的美股表現清楚表明投資人期盼有更多的激勵措施，無論是財政措施、或是貨幣措施。

周四市場將關注的焦點包括最新發布的請領失業給付人數報告，投資人將藉此了解美國經濟復甦的情況。此外，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）將出席參議院銀行委員會的聽證會。

(時報資訊)