記憶體領導品牌Kingston金士頓再創世界第一佳績。根據集邦科技（TrendForce）記憶體儲存研究DRAMeXchange所公布的最新全球記憶體模組廠排名調查顯示，Kingston金士頓於2019年以高達80.33%的市場占有率及129億美元營收，連續17年蟬聯全球冠軍寶座。

TrendForce指出，在供貨量充足且伺服器與客戶端需求較為疲軟的雙重因素下，2019年DRAM價格相對較低，許多模組製造商的營收也因而下降，但金士頓是少數逆勢成長的品牌之一。藉由與產業夥伴和客戶間的緊密合作關係，金士頓得以維持品牌競爭優勢，以彈性的商業模式，適應不斷變化的市場需求與生態。

金士頓表示，TrendForce的調查結果顯示金士頓的持續成長，並再次確立其作為第三方DRAM模組供應商的領導地位。將持續和夥伴及供應商密切合作，引導消費者將現有記憶體轉換為16Gbit模組，進一步推動雲端運算、邊緣資料中心和5G網路的成長。

業界正逐漸將記憶體模組從8Gbit的DDR4晶片轉換至16Gbit，金士頓已準備就緒、可協助客戶解決在舊款平台上使用新款高密度晶片的相容性問題。透過全新晶圓微影製程技術製造的16Gbit DRAM，不僅提升了單條模組的容量，且相較於上一代8Gbit更為省電，能延長系統的電池壽命，並有效節省資料中心成本支出。金士頓自2019年12月起開始供應64GB RDIMM，並於2020年7月起將旗下Server Premier 伺服器記憶體 提升為16Gbit解決方案。

(時報資訊)