日本央行董事成員擔憂新冠肺炎的再度興起可能，將延後經濟復甦腳步，推倒更多公司以至於讓銀行體系不穩定，日銀周四公布其於七月的利率會議紀要。

會議記錄顯示，董事成員皆同意，在有需要之時必須推出刺激，成員指出，傳染病對金融機構獲利的衝擊，將侵蝕其推出貸款的能力。

新冠感染人數在全球快速上升，央行必須警覺於包括日本在內疫情再次興起的可能性。

如果感染人數再上升，經濟復甦的時間將延後。如果傳染病傷害的時間延長，將導致失業、傷害家戶收入以及冷卻了消費力，一成員指出。

日本央行在七月將利率維持穩定，這些發言突顯了董事成員對經濟溫和復甦的預測缺乏信心，路透評論指出。

成員們同意，如果金融機構在延長的期間下獲利持續受到壓力，將減弱其金融中介服務，會議紀錄顯示。

在殖利率曲線控制的政策下，央行引導短期利率為-0.1%，十年期公債殖利率為零附近，以達成其通膨2%的目標。

部分成員認為，央行應持續關注在鬆緩資金壓力，並將注意力朝向當疫情控制之後，如何達成物價目標。

但其他成員呼籲更多創造力，想像在與疫情共同生存的社會下，貨幣政策將如何。

(時報資訊)