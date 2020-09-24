台北市今天上午驚傳一名台電員工遭電擊意外，中山區松江路一棟商業大樓地下室，24日上午10時許發生一起電擊事故，台電一名50歲藍姓修電工在維修電表時，不慎遭到電擊，當場倒地失去生命跡象，消防人員趕抵現場先將大樓斷電，緊急將藍男送往馬階醫院急救，案發原因正由警方調查中。

(中時新聞網)