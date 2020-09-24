台電員工慘遭高壓電擊命危 北市大樓斷電搶救中 10:382020/09/24 中時新聞網 張達智 、 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台電一名50歲修電工在北市松江路一棟大樓維修電表時，不慎遭到電擊，當場倒地失去生命跡象，送馬偕搶救中。（民眾提供／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市今天上午驚傳一名台電員工遭電擊意外，中山區松江路一棟商業大樓地下室，24日上午10時許發生一起電擊事故，台電一名50歲藍姓修電工在維修電表時，不慎遭到電擊，當場倒地失去生命跡象，消防人員趕抵現場先將大樓斷電，緊急將藍男送往馬階醫院急救，案發原因正由警方調查中。 (中時新聞網) #台電員工 #大樓 #斷電 #電擊 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 內湖無照養護所無情惡火 傷重老翁凌晨不治已釀3死 08:502020/09/23 社會 幽靈養護所遭檢舉 北市府未複查 04:102020/09/24 社會新聞 新北秋日音樂沙龍 音樂家姜智譯市府大樓開演 14:322020/09/23 生活 南台灣房市熱 建商新案齊發 04:102020/09/24 產業．科技 北市搶耶誕商機 侯感謝跟進 04:102020/09/24 地方新聞 無照營業 黃珊珊怒天理難容 04:102020/09/23 社會新聞 《傳產》危老買氣續燒 文山保儀路381坪透天5.23億元轉手 16:142020/09/23 財經 亞洲企業社會責任獎 台電再獲雙獎肯定 15:302020/09/23 財經 桃園農田水利會新大樓落成 會長黃金春：夢見小偷偷走財庫 20:322020/09/23 寶島 重摔、被電擊 高危工作「搭棚架」 師傅嘆日薪三千沒人要做 19:192020/09/23 生活 社會熱門新聞 東區美式餐廳氣爆 正妹老闆娘意外曝光：好像混血兒 - 社會 口罩國家隊又出包 高雄淨新科技疑私設產線 負責人父子交保 - 社會 美式餐廳氣爆傷2員工 超正美女老闆娘霸氣宣告 - 社會 中研院副研究員遭海關沒收3萬美元 提告辯「不知規定」仍敗訴 - 社會 長腿白皙妹子後座「大方喬奶」 網笑：沒穿奶罩震偏了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。