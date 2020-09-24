Google預定在美國時間9月30日才要舉辦發表會，屆時預計揭曉Pixel系列5G手機、Chromecast以及Nest智慧音箱新品。不料竟然在發表會前，Pixel 5就被電信商搶先上架，價格也順帶公佈！可能會超出不少人的預期。

多家歐洲零售商搶在Google發表會前，率先上架了Pixel 5手機，其中英國電信（BT）更公佈Pixel 5預計在10月15日開賣。根據曝光的消息，Pixel 5價格是615英鎊/629歐元，僅提供128GB儲存容量，這個價格應該不少人先前預測的更貴，折合新台幣可能超過2萬的門檻。而Pixel 4a 5G則價格先前官方就已經公佈，是499英鎊/499歐元（在台售價是NT$15990）。

針對Pixel 5，《WinFuture》網站也再次為網友爬梳了新機的規格，預計採用高通Snapdragon 765G處理器搭配8GB RAM，螢幕是6.0吋2340 x 1080 解析度的OLED螢幕，支援90Hz螢幕更新率，以及HDR。前置鏡頭800萬畫素，主鏡頭則預計是1200萬畫素主鏡頭(f/1.7)以及1600萬畫素廣角鏡頭(f/2.2)的搭配，採用4080mAh電池，支援18W快充，搭配USB-C連接埠，並支援無線充電以及反向無線充電功能，機身支援IP68防水防塵等級，有綠色、黑色的機身顏色，運行最新Android 11系統。

綜合先前的相關新聞，除了可能在處理器、相機規格上有別外，Pixel 5以及Pixel 4a 5G這兩款手機很可能在支援5G的性能上也有別。據了解Pixel 5同時支援mmWave以及Sub-6GHz頻段，而Pixel 4a 5G則是很可能僅支援Sub-6GHz頻段。

Google先前已向媒體發出邀請函，確認將在台灣時間10月1日凌晨2點舉辦發表會，除了上述兩款最新的Pixel手機即將登場之外，預計還有全新的Chromecast以及Nest Audio兩款新品將會亮相。

(科技)