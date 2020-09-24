台東市老人會太鼓班賣力演出。（蔡旻妤攝）

太鼓隊副班長蔡福蔭與太太「隔壁同學」黃郁芳。（蔡旻妤攝）

台東市老人會太鼓隊於22日在三仙台快閃賣力表演，精彩演出讓在場遊客驚豔，驚呼這群爺爺、奶奶不在家泡茶聊天，身體勇健還能帶著鼓四處快閃表演，要「趴趴造」去哪裡？爺爺回答，下一站，花蓮。

「咚咚咚咚」鏗鏘有力又整齊的鼓聲，伴隨著音樂旋律，一首中快板的流行歌「幸福的臉」表演團隊邊哼唱著曲子，另一首「男兒當自強」間奏時，還融合舞蹈動作，遊客聞聲駐足，定睛一看發現表演者竟然是一群爺爺、奶奶，直問他們一行人怎麼來到三仙台表演？下一站又要去哪裡？

「現在不瘋，什麼時候才瘋？」就是抱著這樣的心情，這些年過半百以上的長輩，一路要從台東三仙台，隔天瘋到花蓮鯉魚潭，再回到關山米國學校，問他們不累嗎？他們說邊玩、邊表演，怎麼會累呢？

原來表演團隊來自老人會太鼓班，自成軍5年以來廣受地方青睞，經常受邀在各大小型活動中表演，這群平均年齡70歲的爺爺、奶奶們，最年長的洪來春阿嬤94歲，團員年齡加總超過2500歲，稱為「千歲團」，但隨著四處表演，喜愛太鼓而成為團員的長輩愈來愈多，未來可望成為「萬歲團」。

太鼓隊副班長蔡福蔭表示，這是成團後第一次跨縣市快閃表演，去年也曾在台東火車站表演，跨縣市表演要克服人生地不熟，在陌生的環境，大家都會緊張，只是暑假旅遊旺季已過，風景區遊客零零落落，不過在寜靜青山綠水中，震憾的鼓聲形成強烈對比；他說，克服緊張有訣竅，就是多到太鼓班練習，表演前也可以唱一下表演曲目，也偷偷透露，因為太太黃郁芳也在班上，一時忘了怎麼打，還可以問「隔壁同學」，請太座支援一下。

(中時 )