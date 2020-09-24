兩岸情勢緊張，有無海峽中線也被各自解讀，國民黨前副祕書長張雅屏在臉書表示，海峽中線並非有國際法依據的，而是過去兩岸在避免擦搶走火之下的默契。這個默契建立在，兩方同屬一中，且未停戰下的情況，因此金馬為我方前線。請執政黨真正的抗暴，不要只是打嘴砲海峽中線。

張雅屏說，過去美方為讓台灣與大陸能以海峽中線作為抗衡，因此推動我方金馬撤軍，讓海峽中線實質切割開兩岸同屬一中的連結，來對抗共產勢力。蔣中正總統以中華民國代表中國，自然不接受如此退縮的做法，並堅守金馬。一直到1978年美陸建交後，金門砲擊才停止。

他指出，綜合相關結論：美國放棄台灣（棄獨），大陸對台灣的敵對降低；美國拉攏台灣（增獨），大陸對台灣的壓力增加。這些非一般國與國性質的對峙，再再證明了台海局勢仍是一場內戰。

張雅屏強調，因此，要抗的暴，就是停止內戰。停止內戰，要不一方戰敗，要不就雙方談和，很清楚當今執政黨不是以談和為解決方案，就戰吧。請執政黨派飛機到大陸，在中華民國憲法之領土範圍巡弋，捍衛中華民國。

(中時 )