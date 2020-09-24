桃捷公司因疫情影響運量大減，相較去年2月至8月同時段平均日運量大幅減少近4成，因此桃捷公司原訂6月15日至9月30日調整直達車離峰時段班距，將彈性延長至12月31日，普通車的車次則維持不變。

桃捷公司配合國家邊境管制政策，入境旅客一律不得搭乘大眾運輸工具，讓以機場旅客為主的桃園機場捷運運量持續受影響，今年2月至8月平均日運量較去年平均日運量減少約41％，其中機場航廈站進出站平均日運量驟減73％。

桃捷公司為權衡市場供需及旅客需求，原訂6月15日至9月30日調整直達車離峰時段班距，將彈性延長至12月31日。桃捷公司提醒，彈性調整直達車離峰時段班距期間，直達車平日上午9點至下午5點，以及下午7點至晚上10點調整班距為每30分鐘一班，直達車假日班距一律調整為30分鐘一班，普通車則維持不變。

桃捷8月6日起配合中央流行疫情指揮中心及桃園市政府政策，已恢復搭乘捷運需全程佩帶口罩，同時持續加強車站、車廂環境清潔消毒，提供旅客安心、安全乘車環境與服務。

在國際邊境尚未解封期間，桃捷公司歡迎國內民眾搭乘機場捷運暢遊北北桃沿線景點，如A2新北大都會公園、A4宏匯廣場、A13機場觀景台、A18八景島水族館、新光影城、IKEA、華泰名品城等，讓民眾雖然不能出國，但依舊能搭機捷來趟和出國旅遊一樣好玩的美好旅程。

(中時 )