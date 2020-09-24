李康生隔離出關就有好料可吃。（松露文創提供）

金馬影帝李康生客串演出的電影《海霧》票房突破千萬，他近日結束大陸的拍攝工作，才回台剛結束14天的隔離，《海霧》導演錢人豪特別在海馬水產訂了一桌帝王蟹料理，為影帝接風。

很多觀眾認為《海霧》片中的大蜘蛛怪根本是異形化的帝王蟹，錢人豪同時找來在片中沒有面臨到大蜘蛛威脅的王心恬一起聚會，眾人特別將水族箱中的帝王蟹抓在手上拍照，帝王蟹掙扎，水花四濺，讓王心恬哇哇大叫。

錢人豪也指著李康生說：「其實要謝謝影帝，因為只要跟其他演員說李康生都答應來演了，其他人都會覺得沒問題。」所以藉由這次接風宴好好表達對李康生的感謝。

錢人豪說找一堆男人味十足的演員來合作一直是他的夢想，也因為李康生的加入，才能成功號召王陽明，李李仁，鄭人碩，九孔，春風，連凱，等一大票的陽剛男星加入，同時他也感謝當時正在宣傳想見你的柯佳嬿特別來救火，雖然只有短短5天，片中戲份也不多，但卻是十足的亮點，造成船上眾多男性騷動暴亂的起因。

其實片中的大蜘蛛是飾演船長漢叔的連凱設計製作，一切是有所根據的，大海深處真的有形似螃蟹的深海大蜘蛛，自然的奧妙是無奇不有。海霧目前仍然在上映中，錢人豪最近勤走映後他也表達對所有工作人員的感謝，目前這是他在台灣最好的票房成績。他表示還要再繼續努力。

(中時 )