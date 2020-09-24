北安路東往西車道，崇實路口至國防部海軍司令部側門前，施工前樣貌。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

台北市中山區與大直區之間的北安路，周邊有許多軍事用地，長期受到限建管制，使得該地區成為台北市少見的低密度住宅區，美麗華開幕及捷運內湖線通車後，將內湖科技園區和大直連結在一起，形成一個生活圈，近年萬豪酒店、美福飯店、百貨商場ATT 4 Recharge等相繼進駐，加上國防部及海軍司令部等機關遷入，連帶讓大直地區的車流人潮大增，加速道路耗損，北安路也因此出現路面不平整、龜裂及凹陷等問題。台北市政府工務局新建工程處完成路面更新，除路面變得平坦舒適外，也提升周邊市容美觀性。

台北市工務局新建工程處，今年陸續辦理北安路東往西車道（崇實路口至國防部海軍司令部側門前）路面更新工程，更新長度約532公尺，經費約419萬元，已於近期全數完工。

新工處工務科科長郭俊昇表示，為解決長期車輛輾壓及降雨滲入，對北安路路基造成破壞，本次工程已針對21處下陷及損壞較嚴重的地方（約1002平方公尺）辦理路基改善，也調降18座人手孔蓋，避免因人手孔高程影響路面平整度，本工程也採用溫度感應度低、具較佳抵抗變形能力的改質瀝青混凝土鋪設，以期達到增加鋪面耐用度，延長路面使用壽命。

新工處工務科西區工務所主任羅馨宜指出，北安路西接中山北路，東接內湖路一段，為大直地區重要幹道，本次工程為減少對周邊居民生活作息及交通影響，全面加派施工機具及人力，加速工程進度，其中只利用1天日間即完成路面銑鋪作業，而因施工影響周邊居民生活作息，除表達歉意，也感謝市民的體諒。

中山區劍潭里里長王迎珠則說，感謝新工處辦理路面更新工程，北安路為大直地區的交通要道，路面更新除了提供用路人更加平坦舒適的道路外，也一併提升了周邊市容，對觀光也有助益。

北安路東往西車道，崇實路口至國防部海軍司令部側門前，施工前樣貌。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

北安路東往西車道，崇實路口至國防部海軍司令部側門前，施工前樣貌。（圖／台北市政府工務局新建工程處提供）

(中時新聞網)