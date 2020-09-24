行政院主計總處日前公布，7月經常性薪資平均4萬2481元，不過根據社福機構統計發現，因太多人都沒料到生活中的無形風險，即使月薪5萬也可能走向「老窮」，而且最令人驚訝的是，前來求助的老人幾乎完全沒想到，光是「房租」就吃掉大半老本，更沒料到自己會陷入這種窘境。

前資深媒體人在《朱國鳳專欄》表示，根據暢銷書「下流老人」作者藤田孝典指出，即使月薪5萬元，都可能變成又窮又孤獨的下流老人，而他們求助社福機構大多是因為「付不出房租」、「沒錢就醫」、「沒錢繳健保費」…等，而且前來求助的老人甚至不敢相信，光是租金就吃掉大半老本。

到底是哪些「沒想到」的狀況，讓原本的中產階級最後淪為「下流老人」？朱國鳳歸納出下列10種一般人最容易忽略的狀況，最後導致沒錢且沒人陪伴。

1. 想不到房租如此沉重

「下流老人」一書中指出，根據日本總務省統計，日本單身老人有33.9%都是租屋，因年金微薄、又要被房租吃掉，可能一天只能吃一頓飯，如果發生一點意外，連房租都付不出來時，又找不到社福機構收容，甚至會淪為街上遊民。

2. 想不到老後租不到屋

根據「崔媽媽文教基金會」調查，台灣只有0.45%的房東願意租給獨居老人，主要是擔心日後收不到租金，或是老人在屋裡出意外，增添日後麻煩。

3. 想不到雙親會病殘

因為照顧生病的雙親中年退出職場，二度就業困難，就算勉強找到工作，薪資也相當低。

4. 想不到自己會病殘

很多人在為老後做準備時，都是用正常開銷去設算退休生活費，卻往往沒想到老後病殘的風險，很多人都會輕忽中風與失智的危害，恐因醫療費用大增，吃掉了原有的養老存款或年金。

5. 想不到子女會病殘

其實子女病殘的風險比自己或父母病殘更嚴峻，因為子女的餘生漫長，會吃掉更多原本可以安度晚年的準備。尤其年輕人喜歡以機車代步，根據公路總局統計，機車事故死傷年齡以18~24歲最為嚴重。

6. 想不到子女會啃老

以往的社會確實較難想見子女啃老，但現在養兒「妨」老已經不再令人意外。日前有一位退伍後就啃老長達18年的案例，他一直到父親病逝，再也領不到每月一萬多元的榮民退休俸後才願意開始找工作。

7. 想不到會被騙失財產

詐騙集團讓人防不勝防，特別是與社會逐漸脫節的長輩們，更容易上當。

8. 想不到會財產重創

投資失利，是最常見的原因，特別是用高槓桿投資，包括「想不到」的風險，例如2016年的台南地震，維冠大樓倒塌，受災戶連房貸都還沒繳清，房子就已經瞬間變成一堆廢墟。

9. 想不到會有賠償意外

日前媒體報導，一名75歲的駕駛因腳麻煞車不及，撞壞五輛車，包括兩輛賓士、一輛BMW、一輛保時捷，光是車損就至少要賠三百萬元。

10. 想不到老後無伴

包括離婚、喪偶、子女移民、早逝等原因，都可能造成無偶、無子、無親、無友，最後完全孤鳥一隻的狀況。

(中時新聞網)