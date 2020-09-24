日本知名偶像女團「欅坂46」日前宣布將改名為「櫻坂46」重新出道，一洗成員霸凌、情緒不穩等醜聞，但近日23歲人氣成員石森虹花卻被媒體拍到疑似與「紅牌牛郎」秋（Aki）陷入熱戀無心在工作上，引起粉絲們熱烈討論。

來自宮崎縣的石森虹花，擁有甜美臉蛋、清新氣質於欅坂46出道後受到粉絲們喜愛，但自從欅坂46傳出成員今泉佑唯、長濱禰留遭到成員嚴重霸凌而退團，以及已退出的主將平手友梨奈情緒控管不佳與隊內起爭執等等，讓她們人氣瞬間跌入谷底，經紀公司為了穩住粉絲的心宣布重組女團以「櫻坂46」之名重新出道。

沒想到不久前才以身體不適等藉口無故缺席直播節目《Music Station》錄影的石森虹花，近日卻被日媒《週刊文春》拍到與新宿歌舞伎町的王牌男公關「秋」，前後進入石森虹花公寓的身影，而且一待就是14小時，秘戀時間長達1年左右。知情人士透露，石森虹花似乎為愛沖昏頭，不僅為了男友無心於事業，甚至打算與公司討論擇期「宣布畢業」，令粉絲們相當傻眼。

在 Instagram 查看這則貼文 かしわもち◢͟￨⁴⁶（@ka41wa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 1:02 張貼

另外，報導中更指出這位王牌牛郎因為外型高挑、長相帥氣，還非常會逗女客人歡心對他產生戀愛感而月收入突破千萬日圓（約台幣280萬元以上），去年與石森虹花認識後，便經常出入她家避免在外約會抓包，而且他還有另一名女友正在交往，複雜的感情關係讓外界看得霧裡看花。

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(中時新聞網)