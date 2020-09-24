疫情當前，中美關係越發激烈，台美之間倒是日漸升溫，引發外界關注這是否代表台美可能會有實質建交的可能？民進黨內對此樂觀看待，認為很有可能有實質進展，但有媒體街訪民眾看法，許多民眾認為這是不可能的事情，狠狠截破民進黨的大頭夢。

美國國務院國務次卿柯拉克日前來台，但過沒幾天，駐美代表蕭美琴卻將推特(Twitter)上的個人簡介改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US），引起政壇關注。最後，蕭美琴在臉書表示，她跟美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」， 私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂。

不過，台美建交的議題，民進黨立委陳亭妃以樂觀態度看待，認為這代表台美建交又增進一大步；立法院長游錫堃美更表示，美中衝突仍難止息，台灣要理解深化民主同盟才是外交王道，努力促進台、美建交，「這不是遙不可及，也不是明天、後天就做得到，但有志者事竟成」。

網路媒體《風傳媒》的《島民hen有4》節目對此在街頭採訪民眾對於台美是否可能建交的看法，很意外的，不分老少，都直言台美要建交的機率非常困難。大部分民眾表示，當然會希望台美建交，但美國一定以自己的利益為優先，更多時候，台灣只是美國的棋子，如果對岸真的打來，美國可能就不管台灣了。

有的民眾更表示，大陸有14億人口，消費市場還是非常大，美國犯不著得罪對岸。美國對台政策還是基於「一個中國」原則，且美國還是期待跟大陸關係正常化，雖然現在對台友好，但應該也只僅於高層互訪、或是軍演等非實質官方互動，但要實質建交是不可能的。

(中時新聞網)