電動車大廠特斯拉控告美國政府與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），尋求撤銷川普政府對特斯拉中國進口商品課徵的關稅。

根據這起在美國國際貿易法院提起的訴訟，特斯拉希望法院宣告川普政府祭出的兩批關稅無效，並退還特斯拉以利息支付的關稅。

此案所涉及的關稅稱為「清單三」和「清單四」。「清單三」於2018年生效，目前對來自中國的2000億美元進口商品課徵25%關稅。「清單四」於2019年生效，對價值1200億美元的中國進口商品徵收7.5%關稅。兩大關稅清單明列出從原材料到電子零組件等數百個非常具體的項目。

該訴訟案未提及特斯拉為哪些商品支付關稅，亦未說明支付多少關稅。特斯拉和美國貿易代表尚未回復置評請求。

特斯拉律師在訴訟文件中指出，美國貿易代表的「清單三和清單四徵稅是獨斷且任性之舉，因為美國貿易代表署未提供有意義的公評機會、未能在做出決定時考慮相關因素，亦未在發現的事實與做出的選擇之間建立合理的關聯」。該文件亦將美國海關與邊境保護局代理局長Mark Morgan列為被告。

(時報資訊)